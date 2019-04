Herzogin Meghan: Großes Kompliment von Anna Wintour

Was für ein tolles Kompliment! Während es durchaus Leute gibt, die nicht viel von halten, kann gar nicht genug von ihr bekommen. Beim "Women in the World Summit" in New York schwärmte sie nun in höchsten Tönen von der 37-Jährigen.

Große Ehre für Herzogin Meghan

"Sie hat offensichtlich ihren eigenen Stil. Sie sieht toll aus. Ich fand es fantastisch, dass sie sich beim Hochzeitskleid für Clare entschieden hat", erklärte die 69-Jährige begeistert. "Das Bild, das ich - und wahrscheinlich viele andere Menschen auf der ganzen Welt - im Kopf habe, von der Herzogin, wie sie am Tag ihrer Hochzeit alleine den Gang zum Altar entlang schreitet; das ist für mich der Inbegriff einer modernen Frau. Und ihre außerordentlich schöne und stolze Mutter am Rand zu sehen, das hat für mich einen Neuanfang in der britischen Royal Family symbolisiert."

Auch für Prinz Harrys verstorbene Mutter Diana fand die berühmte Journalistin stets nur lobende Worte. Die beiden aßen wenige Wochen vor ihrem tragischen Tod noch gemeinsam zu Mittag. Wintour zeigte sich begeistert von ihrem Stil, ihrem tollen Aussehen und ihrer Bereitschaft, sich mit der Presse auseinanderzusetzen.