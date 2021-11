Herzogin Meghan: Hat sie alle belogen? Ein Vertrauter enthüllt ihr falsches Spiel

Hat Meghan gelogen?

Der Zeuge Jason Knauf wirft in dem Verfahren ein ganz schlechtes Licht auf Meghan. Er arbeitete damals als Kommunikationssekretär für die Herzogin und Harry. Sie soll ihn gebeten haben, "den Text des Briefs zu überprüfen und sagte: 'Alles, was ich verfasst habe, geschah mit dem Verständnis, dass es natürlich veröffentlicht werden könnte." So soll sie Knauf sogar gefragt haben, ob sie ihren Vater in dem Brief mit "Daddy" ansprechen soll. "Im unglücklichen Fall, dass es geleakt wird, würde das den Menschen ans Herz gehen", soll Meg gesagt haben.

Deshalb ist sich Anwalt Andrew Caldecott sicher, dass Meghan ihren Brief "mit einer öffentlichen Leserschaft im Hinterkopf angefertigt" hat. Er vertritt den Verlag Associated Newspapers vor Gericht.

Wie die "The Washington Post" berichtet, soll Meghan von diesen Anschuldigungen allerdings nichts wissen wollen. Sie hätte niemals gedacht, dass ihr Papa Thomas Markle "den Brief verkaufen oder veröffentlichen würde. Hauptsächlich, weil es ihn in kein gutes Licht rücken würde". Nun muss das Gericht erneut entscheiden, wer in diesem Fall die Wahrheit sagt...