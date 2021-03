Herzogin Meghan: Heftige Attacke gegen das britische Königshaus

Am kommenden Sonntag werden Prinz Harry und Herzogin Meghan in einem Interview mit Oprah Winfrey richtig auspacken! In einer kurzen Vorschau waren bereits die ersten Knaller zu sehen. Und nun sorgt ein weiterer Clip für Aufsehen! Darin feuert Meghan öffentlich und knallhart gegen das britische Königshaus, das von ihr als "Firma" bezeichnet wird.