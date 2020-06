Herzogin Meghan: Heftige Attacke gegen Kate! Eskaliert der Streit jetzt?

Die Zeit am englischen Hof war kurz – und schmerzhaft. Jetzt soll sie sich für Meghan wenigstens auszahlen: Die gemeinsam mit Ehemann Harry verfasste Biografie „Finding Freedom“ erscheint im August, doch die ausgewanderte Herzogin könnte schon bald das nächste Offenbarungs-Projekt aus der Schreibtischschublade ziehen: Ihr Tagebuch, das sie während ihrer zwei Jahre im Palast geführt hat, soll veröffentlicht werden, heißt es aus Insiderkreisen. Und natürlich will Meghan sich ihre pikanten Aufzeichnungen bestmöglich vergolden lassen, das neue Leben in Los Angeles kostet schließlich. Bei umgerechnet 175 Millionen Euro soll das derzeitige Höchstgebot liegen.