Herzogin Meghan: Heftige Mobbing-Vorwürfe

Als Prinz Harry und Herzogin Meghan sich das Ja-Wort gaben, war die Freude groß. Doch schon kurze Zeit später machten Gerüchte die Runde, die Meghan in keinem guten Licht erschienen ließen. Die Ex-"Suits"-Darstellerin soll Mitarbeiter im Kensington Palast gemobbt und gedemütigt haben. Zwei persönliche Assistenten sollen deshalb sogar gekündigt haben. Doch diese Vorwürfe will die 39-Jährige so offenbar nicht akzeptieren.