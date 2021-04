Herzogin Meghan: Heftige Vorwürfe - Nutzt sie Prinz Harry nur aus?

Nutzt Meghan Harry nur aus?

In dem Interview mit Oprah erzählt Meghan, dass sie Suizidgedanken hatte und im Palast keine Hilfe bekommen hat. Doch das kann Morgan nicht glauben. "Was ich miterlebt habe, war die außerordentliche, unaufrichtigste und geplante Verunglimpfung der königlichen Familie, der Königin, der Monarchie und meines Landes Großbritannien", feuert er. "Sie beschuldigt zwei Menschen, unbeschreiblich grausam zu sein. Wenn das stimmt, dann sag uns die Namen dieser Menschen. Damit wir sie fragen können, ob das stimmt. Damit wir sie fragen können: Hast du einer suizidgefährdeten Frau, die über Selbstmord nachdenkt, gesagt, sie könne keine Hilfe bekommen?"

Außerdem glaubt der 56-Jährige, dass Meghan den königlichen Titel für Geld ausgenutzt hat. "Meghan Markle lässt alle und alles fallen, wenn sie keinen Nutzen mehr sieht", behauptet er. "Mein Rat an Harry ist also, sicherzustellen, dass er ihr weiterhin von Nutzen bleibt."

Doch auch an dem Prinzen lässt er kein gutes Haar! "Was ist mit diesem Kerl passiert, dass er mit Mitte 30 zu diesem weinerlichen Gör geworden ist, das sich beschwert, dass ihm sein Vater nicht mehr alles finanzieren will?", meckert er. Auweia...

