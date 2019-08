Herzogin Meghan: Heftiger Schlag für die 38-Jährige!

hat es in England nicht immer leicht. Immer wieder sorgt sie mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen. Besonders ihr Vorliebe für Designermode ist vielen Briten ein Dorn im Auge. So kostete ihre Garderobe für einen Kurzbesuch in Marokko schlappe 127.000 Euro. Und auch sonst ist die Herzogin nicht gerade für ihre Sparsamkeit bekannt. Ihre Baby-Party in New York verschlug rund 370.000 Euro. Dazu kommt, dass Meghan im Palast an Personal-Schreck gilt. Mehrere Mitarbeiter schmissen wegen ihr angeblich schon das Handtuch. Für all das kassiert Meghan jetzt die Quittung...

Bittere Klatsche für Herzogin Meghan

Kürzlich wurde ein neues Ranking der Organisation "YouGov" über die britischen veröffentlicht - und darin schneidet Meghan überhaupt nicht gut ab! Sie landete gerade mal auf Platz 6 - weit abgeschlagen hinter der Queen, , und . Sogar , der sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, konnte sich vor Meghan platzieren. Für die Herzogin sicherlich ein Schlag ins Gesicht!

Pikanter Sex-Clip aufgetaucht

Es ist nicht das einzige, womit sich Meghan momentan rumschlagen muss. Erst kürzlich tauchte ein schockierendes Video auf, in dem sie jemanden einen Blowjob gibt, auf. Die Szene aus der Serie "Beverly Hills, 90210" ging innerhalb von Minuten viral. Das britische Volk wird darüber sicherlich "not amused" sein...

