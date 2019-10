Herzogin Meghan: Heimliche Tochter! Jetzt kommt alles raus!

Die gleiche Stupsnase, die gleiche Haarfarbe, der gleiche Haaransatz: Das kleine Mädchen namens Ivy (5), das seit Langem immer wieder an der Seite von Meghan ist, sieht aus wie eine Mini-Ausgabe der Herzogin. Zudem wirken die beiden sehr vertraut und innig miteinander. Doch wer ist der niedliche Sporss?

Offiziell ist Ivy die Tochter von Meghans bester Freundin Jessica Mulroney, einer Stylistin aus Toronto/Kanada. Doch das australische Magazin "New Idea" behauptet nun: Das Mädchen ist in Wahrheit Meghans heimliche Tochter! Das Blatt beruft sich nicht nur auf die Ähnlichkeit der beiden, sondern auch darauf, dass Meghan die Kleine bei ihrem letzten New-York-Trip besucht habe und mit ihr fast jeden Tag telefoniere, ihr Briefe und Geschenke schicke. Außerdem, so das Magazin, habe Ivy mit Jessica Mulroney kürzlich Meghan, Harry und deren gemeinsamen Sohn Archie (4 Monate) in Windsor besucht und, anders als sonst bei Gästen des Paares üblich, in dessen Domizil Frogmore Cottage gewohnt.

Meghan unterbrach damals die Dreharbeiten

Das Blatt berichtet außerdem, Meghan habe 2014 die Dreharbeiten zur Serie "Suits" aus unbekannten Gründen unterbrechen müssen und mutmaßt, sie sei damals hochschwanger gewesen und habe diesen Umstand geheim halten wollen. Ein reines Gerücht oder doch mehr?

Fest steht: Meghan hat früher mehrmals geäußert, sie würde sich ein Mädchen wünschen. Schon bevor sie Harry kennenlernte, sagte sie: "Ich möchte Kinder haben und wünsche mir ein kleines Töchterchen." Dazu passt auch, dass sie und Harry angeblich nach einem Haus in Kalifornien suchen. Um öfter in Ivys Nähe sein zu können?

