Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Jaa, zweifaches Baby-Glück!

Eigentlich dreht sich gerade alles um das Elternglück von und seine Frau Meghan. Doch nicht nur Baby Archie sorgt für Aufregung - es gibt ein Gerücht, das ganz England erneut elektrisiert: Ihre Schwägerin Kate soll mit Nachwuchs Nummer vier schwanger sein!

Gerade erst wurde bekannt, dass sich die Herzogin und ihr Ehemann eine royale Auszeit gegönnt haben. Angeblich spannte das Paar auf ihrem Landsitz in Norfolk aus. Schon in ihren früheren Schwangerschaften hatte die dreifache Mutter mit heftiger Übelkeit zu kämpfen und musste sich mehrmals am Tag übergeben. Ist das vielleicht der Grund, warum sich die beiden überraschend zurückgezogen haben?

Herzogin Kate wünscht sich noch ein Kind

Außerdem ist es kein Geheimnis, dass sich die schöne Brünette eine große Familie wünscht. Erst kürzlich geriet sie bei einem Besuch in Nordirland völlig aus dem Häuschen, als sie den süßen, fünf Monate alten James am Straßenrand entdeckte. „Wie niedlich“, rief sie verzückt. „Es ist so klein. Da verspüre ich gleich wieder den Wunsch nach einem Kind!“ Hat sie sich etwa verplappert?

Und dann ist da auch noch der Baby-Glow, dieses übernatürliche Strahlen, das nur werdende Mamas an sich haben. Auch die hübsche Adlige sieht verändert aus. Sie hat dieses verräterische Leuchten in den Augen und besonders rosige Wangen. Bei den nächsten öffentlichen Terminen dürften alle Blicke auf ihren Bauch gerichtet sein – und wir wissen mehr!

Das britische Volk ist jedenfalls begeistert und jubelt über das doppelte Babyglück im Königshaus!