Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Jetzt kommt alles raus!

Kehrt bei den Royales endlich Ruhe ein? Immer wieder hieß es, dass zwischen Herzogin Kate und Herzogin Meghan Eiszeit herrschen soll. Der Grund: Kate soll von Meghans Attitude genervt sein. Doch nun das Unerwartete...

Herzogin Meghan: Große Sorge um die Herzogin!

Meghan und Kate nähern sich an

Obwohl sich und alles andere als "grün" sein sollen, waren die beiden in der letzten Zeit zwei Mal dabei zu sehen, wie sie gemeinsame Auftritte absolvierten. Doch damit nicht genug! Beim Tennis-Damen-Finale in Wimbledon und beim Besuch eines Polo-Spiels wirkten sie so vertraut, wie nie zu vor. Doch was ist der Grund für diese Kehrtwende?

Kate hilft Meghan

Wie Royal-Expertin Carolyn Durand gegenüber "Hello" verrät, soll die Geburt von Archie der Grund für die Annäherung der royalen Ladys sein: "Kate war in den Tagen vor Archies Geburt ein großartiger Ratgeber. Trotz aller Gerüchte über einen Streit, haben die beiden eine wirklich tolle Freundschaft." Was für wundervolle Neuigkeiten! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Harmonie weiterhin anhält...

