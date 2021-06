Herzogin Meghan: Herzzerreißende Nachricht von Papa Thomas Markle

Thomas will seine Enkelkinder sehen

In einem Interview mit der australischen Nachrichtensendung "60 Minutes" verrät Thomas mit ernster Miene, dass er sehr enttäuscht ist. Trotzdem freut er sich über die Geburt seiner Enkeltochter. "Lili ist ein perfekter Name und die andere Sache, die mich glücklich macht, ist, dass nun mehr Markle-Blut in der royalen Familie ist", so Thomas. "Ich hoffe, dass ich meine Enkelkinder irgendwann einmal sehen werde, weil ich wirklich ein guter Großvater bin."

Im gleichen Atemzug erinnert er sich auch an Meghans Geburt zurück. Sie habe damals seinen Finger mit einer Hand umfasst und er habe sich in dem Moment sofort in sie verliebt. "Und 40 Jahre später ist es immer noch so", verrät Thomas mit Tränen in den Augen. Der Schmerz steht ihm ins Gesicht geschrieben.

"Es gibt Axtmörder im Gefängnis, die Besuch von ihrer Familie bekommen. Ich bin kein Axtmörder. Ich habe einen dummen Fehler gemacht und er wird mir niemals verziehen", klagt er. Und dann richtet er das Wort an Meghan: "Ich liebe dich und ich wünschte, wir könnten uns hinsetzen und darüber reden."