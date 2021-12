Herzogin Meghan: Heuchel-Alarm! Sie spielt allen nur etwas vor

Hat Meghan alle belogen?

Denn sie lügt, dass sich die Balken biegen. Ein Brief an ihren Vater Thomas war ihr erster Schachzug. Seit drei Jahren geht sie rechtlich gegen seine Veröffentlichung vor – dabei hatte sie diese sogar geplant. Das plauderte ihr Ex-Mitarbeiter Jason Knauf nun aus. "Meghan erklärte mir: ‚Ihn Daddy zu nennen, wird alle zu Tränen rühren.‘" So ein Biest!

Damit nicht genug! Denn auch bei dem Buch "Finding Freedom" – in dem sie als Heldin und das Königshaus als Gefängnis dargestellt wird – hatte sie ihre Finger im Spiel. Das Paar hat eine Mitwirkung am Buch stets zurückgewiesen. Aber E-Mails von Meghan beweisen jetzt das krasse Gegenteil. Auf diese neuen Enthüllungen folgten bei der Herzogin erneut Tränen – und eine halbherzige Entschuldigung. Aber glauben, tut ihr niemand mehr.

Lassen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan noch in diesem Jahr scheiden? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: