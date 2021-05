Herzogin Meghan: "Heuchelei" - Macht sie allen nur etwas vor?

Heftige Kritik an Meghan

Gerade erst wurde bekannt, dass Herzogin Meghan ein Kinderbuch geschrieben hat. "'The Bench' begann als ein Gedicht, das ich für meinen Mann zum Vatertag schrieb, einen Monat nachdem Archie geboren wurde", verrät die 39-Jährige in einer Pressemitteilung. Ihre Geschichte soll an "die vielen Möglichkeiten erinnern, wie Liebe in einer modernen Familie Gestalt annehmen und ausgedrückt werden kann".

Doch diese Idee kommt nicht bei allen gut an. Es ist kein Geheimnis, dass Meghan schon lange keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hat. Und auch zwischen Harry und Prinz Charles herrscht Eiszeit. "Es ist sehr einfach, über Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen zu sprechen, wenn sie zwei Jahre alt sind. Aber Probleme kommen, wenn die Kinder älter sind – wie Meghan mit ihrem Vater und Harry mit Prinz Charles", feuert die Royal-Biografin Penny Junor im Gespräch mit "The Sun". "Sie befindet sich auf heiklem Terrain. Aber es ist auch ein sehr schnulziges Buch, wie es sich anhört."

Auch Angela Levin, eine Biografin von Prinz Harry, kann da nur zustimmen: "Wieder einmal haben wir die Heuchelei von Meghan und Harry, die eine Sache sagen, aber es selbst nicht tun. Ich weiß nicht, wie man über einen Jungen, einen Sohn oder einen Vater schreiben kann, wenn man seit Jahren nicht mit seinem eigenen Vater gesprochen hat." Autsch!