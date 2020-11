Herzogin Meghan: Hinter Harrys Rücken? Sie hat heimlich private Informationen weitergegeben!

Es wird immer ungemütlicher für Herzogin Meghan! Aktuell läuft ein Prozess gegen die "Mail on Sunday". Die hat damals einen handschriftlichen Brief von Meghan an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht. Durch die Veröffentlichung seien die Persönlichkeits- und Datenschutzrechten der Herzogin verletzt.

Doch in diesem Prozess kommt nun mehr ans Licht, als der Amerikanerin lieb ist!