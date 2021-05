Herzogin Meghan: Hohn und Spott für den Palast! Jetzt tritt sie nach

Meghans heimliche Botschaft

In einem Podcast feuerte Harry vor einigen Tagen gegen seine Familie und den "Kreislauf aus Schmerz und Leiden", den er für seine Kinder durchbrechen wolle. Und nun ist auch noch eine heimliche Botschaft von Meghan aufgetaucht, die ein kleiner Seitenhieb sein dürfte! In dem Trailer zu der Doku-Serie von Oprah Winfrey und Prinz Harry zeigt sich die Herzogin in einem T-Shirt, auf dem "Raising the future" ("Die Zukunft erziehen") steht.

Das Kleidungsstück stammt von einer Marke, die sich für Mütter einsetzt. Und zu Meghans T-Shirt gibt es auch einen Werbespruch: "Wie auch immer du dich entscheidest, es zu tun, was auch immer deine Entscheidungen bezüglich der Kindeserziehung sind, wir tun es alle. Es ist der größte und der härteste Job, den du je haben wirst."

Zuletzt wurde Meghan heftig dafür kritisiert, dass sie dem Königshaus den Rücken gekehrt hat, um sich selbst und ihre Familie zu schützen. Dort soll nämlich auch Archies Hautfarbe ein Thema gewesen sein. Zu viel für das Paar! Sie wollen sich von den Royals nichts mehr sagen lassen - schon gar nicht, wenn es um ihren Sohn und ihre kleine Tochter geht, die schon bald das Licht der Welt erblicken wird!