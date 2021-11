Herzogin Meghan: Hohn und Spott! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Herzogin Meghan war zuletzt bei der US-Talkshow von Ellen DeGeneres zu Gast. Dort plauderte sie im Gespräch mit der Moderatorin unter anderem über ihr veröffentlichtes Buch. "Also, 'The Bench' von Meghan, der Herzogin von Sussex" stellte Ellen DeGeneres den Titel vor. Doch was die Zuschauer aufhorchen ließ, was das Lachen von Meghan. Sie schien ziemlich belustigt über die Nennung ihres royalen Namens.

Warum die Ex-Herzogin das so amüsant fand, bleibt jedoch unklar. Hat sie etwa nur noch Hohn und Spott für die so gehasste königliche Familie ihres Mannes übrig? Es wäre ja schließlich nicht das erste Mal, dass Meghan öffentlich gegen das britische Königshaus schießt...