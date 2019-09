Herzogin Meghan: Horror-News! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

hat es wirklich nicht leicht! Von Anfang an steht die ehemalige Schauspielerin in der Kritik. Ob ihre Familie oder ihre Kleiderwahl - Immer wieder haben die Royal-Fans etwas zu meckern. Doch jetzt wird das Ganze noch getoppt...

Heftige Anfeindungen gegen Herzogin Meghan

Die Sendung "60 Minutes Australia" veröffentlichte eine Vorschau auf das Meghan-Special. Dazu schrieben sie diese gemeinen Worte an sie: "Von bewundert zu unerträglich in weniger als einem Jahr. Was bei Meghan schief lief." In der Doku wird ordentlich über sie hergezogen. "Meghan Markle ist die größte Heuchlerin, die es gibt. Alles, was sie tut, ist strahlen" und "Sie ist ein Niemand. Sie trägt schlechte Kleidung", urteilt die Rechtsradikale Katie Hopkins. Kaum auszumalen, wie schwer diese Worte Meghan treffen dürften!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Überraschende Absage an die Queen

"Sie sollten sich schämen, diesen Müll auszustrahlen"

Mit ihren harten Aussagen löste Hopkins einen wahren Shitstorm aus. "Sie sollten sich schämen, diesen Müll auszustrahlen", schrieb beispielweise Schauspielerin Mia Farrow. Charlotte Clymer von der Human Rights Campaign twitterte: "Ich frage mich, welcher Produzent bei '60 Minutes' eines Tages zur Arbeit kam vor versammelter Mannschaft sagte: 'Weißt du, wer eine nachdenkliche und völlig nicht-rassistische Perspektive auf Meghan Markle geben würde? Die bemerkenswerte nicht-rassistische Katie Hopkins'." Ob die Negativ-Doku jetzt wirklich ausgestrahlt wird? Unklar...

Große Sorge um ! Wie schlecht es ihr wiklich geht, erfahrt ihr im Video: