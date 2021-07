Herzogin Meghan: Ihr falsches Spiel wurde durchschaut

Wie die Adelsexpertin Penny Junor nun in der Dokumentation "William & Harry - Was ist schiefgelaufen?" erklärt, hatte Meghan einfach ein falsches Verständnis vom Leben am Hof. So ist sie der Meinung, dass Meghan zu "showbizmäßig, zu promimäßig" gewesen wäre. Sie hätte ihrer Meinung nach, ihre Rolle vollkommen falsch verstanden und habe probiert, zu viel Hollywood ins britische Königshaus zu bringen. Des Weitern ist sie der festen Überzeugung, dass Meghan die Königsfamilie in ein vollkommen falsches Licht gerückt hat: "Unsere Königsfamilie sind keine Prominenten. Sie sind arbeitende Mitglieder einer öffentlichen Institution." Harte Worte, die an Meghan sicherlich nicht spurlos vorüber gehen werden. Was die Frau von Prinz Harry wohl darüber denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...