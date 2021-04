Herzogin Meghan: Ihr Geduldsfaden ist gerissen - Jetzt schlägt sie zurück

Meghan schlägt zurück

Die royale Biografin Angela Levin ist sich sicher, dass Meghan diese Attacke nicht auf sich sitzen lassen wird. Gegenüber "Talk Radio" erklärt sie, dass die Herzogin "zurückschlagen" wird. "Ich denke, es ist ein bisschen wie ein verbaler Boxkampf. Jeder von ihnen rennt herum und der andere kommt zurück und ist boshafter oder schwieriger und sagt mehr Dinge", fasst sie zusammen. "Sie haben eines gemeinsam und keiner von ihnen möchte verlieren."

Offenbar hat Levin das Interview von Harry und Meghan auch etwas kritischer betrachtet. "Vieles, was Piers sagte, wussten wir bereits in diesem Land. Er hat herausgefunden, dass es 17 Lügen oder Übertreibungen gibt und das ist wirklich wahr", stellt sie klar. Trotzdem ist sie sich sicher, dass die Ex-"Suits"-Darstellerin mit ihrem "aggressiven Rechtsteam" zurückschlagen wird. "Sie ist eine sehr entschlossene Frau, hochschwanger oder nicht, sie wird sich wehren wollen", so Levin.

Ob Meghan bereits an einer Strategie arbeitet, um Morgan zum Schweigen zu bringen, ist nicht bekannt. Es bleibt also weiterhin spannend...

