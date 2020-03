Herzogin Meghan: Ihr geheimer Plan wurde enthüllt!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl die beiden aktuell in Kanada sind, macht nun eine unerwartete Enthüllung über die Herzogin die Runde...

Herzogin Meghan: Drama um Baby Archie!

Wird Meghan wieder Schauspielerin?

Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Herzogin Meghan nach ihrem Austritt aus dem Königshaus wieder als Schauspielerin arbeiten will. Wie es heißt, soll sie schon vor dem "Megxit" geplant haben, ihre Karriere wieder anzukurbeln. Was an den Gerüchten dran ist, war lange unklar. Doch wie nun ein Palast-Insider enthüllt, soll Meghan mit ihren Plänen schon weiter sein, als viele ihrer Fans vermuten. Auch der Zeitpunkt für ihr Comeback soll bereits feststehen...

Herzogin Meghan hat konkrete Pläne

"Meghan hat sich ein Ziel von etwa September oder Oktober gesetzt", soll nun eine Quelle gegenüber "Sun" berichtet haben. Weiter heißt es: "Meghan bleibt äußerst ehrgeizig und ist sehr angetan von einer Rückkehr zur Schauspielerei, die sie kennt, liebt und am besten kann." Ob Meghan diesen Plan wohl in die Tat umsetzten kann? Wir können definitiv gespannt sein. Bis jetzt gab das Paar dazu allerdings noch kein Statement ab…

