Herzogin Meghan: Ihr Glück ist endlich zurück!

Reddit this

Wie schön! Die letzten Wochen waren für Herzogin Meghan und Prinz Harry alles andere als leicht. Um so schöner somit die jüngste Nachricht...

Herzogin Kate & Prinz William: Bittere Neuigkeiten!

Herzogin Meghan wird erneut angegriffen

Erst kürzlich wendete sich wieder ein Insider aus Palastkreisen mit einer Reihe von Vorwürfen gegen Meghan an die Öffentlichkeit. So schoss er gegenüber "Express" scharf gegen die und berichtete: " wird Meghan letztlich wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und sie so behandeln, wie sie das Königshaus behandelt hat." Autsch! Doch jetzt die unerwartete Wende! Wie nämlich nun berichtet wird, könnte Meghan nach dem "Megxit" schon bald wieder im Fernsehbusiness tätig sein...

Meghan hat einen Job in Aussicht

Wie nun "Daily Star" schreibt, haben sich nun offenbar die Macher der "Simpsons" an das royale Paar gewandt. soll eine Rolle als Synchronsprecherin bei der Kult-Serie übernehmen. "Wir haben über Harry und Meghan gesprochen. Ich habe gehört, dass sie Voice-over-Arbeit machen möchte. Wenn Sie dies lesen, rufen Sie uns an", zitiert "Radio Times" den Showrunner der "Simpsons". Kehrt Meghans Glück nun endlich zurück? Wir können gespannt sein...

Große Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?