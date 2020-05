Herzogin Meghan: Ihr Glück liegt endgültig in Scherben!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl Meghan und Harry seit gut einem Monat keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses sind, müssen sie sich nun der nächsten Hiobsbotschaft stellen...

Meghan und Harry wollen Buch auf den Markt bringen

Wie erst kürzlich bekannt gegeben wurde, soll im August ein Buch erscheinen, welches unter der Leitung von Meghan und Harry verfasst wurde. Unter dem Titel "Finding Freedom", wollen Meghan und Harry ihr Leben im Zeichen der Krone aufgreifen und darüber berichten, wie es ihnen in ihrer Rolle als Royales und mit ihrem Austritt aus dem Königshaus wirklich ging. Doch jetzt der Schock! Wie nun enthüllt wurde, soll in diesem Jahr ein weiteres Buch erscheinen, welches Meghan und Harry erneut vor eine große Herausforderung stellt...

Meghan und Harry haben es nicht leicht

Laut "Daily Mail" arbeitet Aristokratin Lady Colin Campbell aktuell an einem Buch mit dem Titel "Meghan and Harry: The Real Story“, in dem sie über die beiden auspacken will. Wie es heißt, soll sich die Royale-Expertin für ihre Arbeit niemand geringeres ins Boot geholt haben, als Meghans verhasste Familie. Schon in der Vergangenheit packten Meghans Vater Thomas und ihre Halbgeschwister regelmäßig über ihr berühmtes Familienmitglied aus. Autsch! Bleibt somit nur zu hoffen, dass das Buch keinen all zu großen Schatten auf das neue Glück von Harry und Meghan wirft...

