Herzogin Meghan: Ihr Neuer ist ein Kennedy-Erbe

"Seit Wochen spricht Meghan nur noch von Jack", wispern Freunde laut "Neue Post". Gemeint ist Jack Schlossberg (29), einer der begehrtesten Junggesellen der USA. Der junge Mann ist nämlich nicht nur attraktiv und charismatisch. Er entstammt auch einer der berühmtesten Familiendynastien der Welt: den Kennedys. Seine Mutter ist Caroline Kennedy (64), sein Großvater John F. Kennedy († 46), der 35. Präsident der Vereinigten Staaten. Und wie es aussieht, wird Jack Schlossberg sehr bald in die Fußstapfen seines Großvaters treten. Gerade schloss er sein Jura und BWL-Studium an der Eliteuniversität Harvard ab. Außerdem hat er bereits einen Abschluss der ebenso renommierten Universität Yale – in Geschichte.

Damit ist er perfekt für Herzogin Meghans Zukunftspläne. Denn sie will unbedingt selbst in die Politik gehen. Natürlich nicht als Wahlhelferin oder Bürgermeisterin. Nein, sie will die erste Präsidentin von Amerika werden!

"Davon träumt Meghan schon ihr ganzes Leben", heißt es aus ihrem Umfeld. Die Kennedys sind ihr großes Vorbild. Meghan hat viele ihrer Biografien gelesen und hängte sogar Bilder von der Familie in ihrem Kinderzimmer auf.

"Und jetzt ist sie von Jack wie besessen", wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Der Alters unterschied interessiert die Herzogin nicht. "Ihr geht es schließlich nicht um Liebe, sondern um Macht!" Deshalb soll sie stundenlang im Internet seine Reden und Auftritte ansehen. Außerdem liest die Herzogin jedes Interview, das mit dem Kennedy-Erben geführt wurde. Sie schickte ihm ihr Buch und versuchte ihn anzurufen. Und sie reiste ihm nach! So saß sie in der ersten Reihe bei einer seiner Reden und himmelte Jack Schlossberg an. "Danach hängte sie sich an ihn ran, bis er mit ihr essen ging", wird berichtet. "Es war unfassbar peinlich."