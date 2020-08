Herzogin Meghan: Ihr Vater verleugnet sie!

Schon vor der Hochzeit mit Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgte Thomas Markle für eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen! Der 76-Jährige ließ so gut wie keine Möglichkeit aus, um Meghan in der Öffentlichkeit zu blamieren. Dabei ging er sogar soweit, dass er von der Hochzeit des royalen Paares ausgeladen wurde und Meghan den Kontakt zu ihrem Vater abbrach. Doch obwohl Meghan sich zu ihrem Vater in Schweigen hüllt, wird sie nun erneut von ihrer Familie bloßgestellt...