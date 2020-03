Herzogin Meghan: Im Ton vergriffen! Sie beleidigt die Queen!

Was ist nur bei den Windsors los? Seit Wochen erschüttert eine Negativ-Schlagzeile nach der anderen die Öffentlichkeit! Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Meghan zieht sich zurück

Obwohl Harry und Meghan in den nächsten Tagen in London weilen, um ihre letzten öffentlichen Termine als wahrzunehmen, soll die Stimmung zwischen ihnen und der königlichen Familie alles andere als rosig sein. Vor allem zwischen und der Queen soll Eiszeit herrschen. Dafür soll jedoch nicht die Entscheidung von Meghan und Harry verantwortlich sein, dass sie das Königshaus verlassen, sondern viel mehr die Tatsache, dass Meghan sich gegenüber der Queen gewaltig im Ton vergriffen haben soll...

Meghan beleidigt die Queen

Wie nun durch einen Palast-Insider enthüllt wurde, soll es zwischen Herzogin Meghan und der Queen zu einem gewaltigen Streit gekommen sein. So soll es sogar so weit eskaliert sein, dass Meghan der Königin im Streit ein paar schlimme Worte an den Kopf geknallt haben soll. Die Quelle berichtet gegenüber "National Enquirer": "Mir wurde gesagt, dass Meghan ein Ausraster hatte und der Queen gesagt hat: 'Fall tot um! Ich kann tun, was ich will'" Autsch! Die Königin soll seitdem Meghan bis aufs Äußerte meiden. Ob sich die Wogen zwischen den Fronten wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

