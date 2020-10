Herzogin Meghan: In 9 Monaten ist es so weit!

Bereits im April gaben Meghan und Harry bekannt, dass sie gegen "Mail on Sunday" vor Gericht ziehen wollen, da die Zeitung einen Brief veröffentlichte, den Meghan damals an ihren Vater schickte. Wie Harry damals erklärte, wäre es ein absolutes No-Go, solche privaten Dokumente mit der Öffentlichkeit zu teilen. Doch obwohl Meghan den Prozess eigentlich so schnell wie möglich über die Bühne bringen wollte, bat sie jetzt um eine Verschiebung - mit Erfolg. Wie Royal-Reporter Chris Ship nämlich via "Twitter" mitteilt, findet der nächste Gerichtstermin nicht im Januar 2021 statt, sondern glatte neuen Monate später. Doch was steckt hinter dieser Entscheidung?