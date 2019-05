Es wird nicht ruhig bei ! Eigentlich sollte die Beauty momentan im absoluten Baby-Glück schweben. Schließlich brachte sie von knapp zwei Wochen ihr erstes Kind mit zur Welt. Doch jetzt der Schock...

Herzogin Meghan wollte einen Briten

Wie nun Model Lizzie Cundy berichtet, traf sie Meghan vor sechs Jahren auf einer Veranstaltung. Damals soll Meghans Scheidung von ihrem ersten Ehemann Trevor Engelson gerade einmal drei Monate zurückgelegen haben. Meghan soll Lizzy darum gebeten haben, ihr einen berühmten Briten vorzustellen. So berichtet das Model gegenüber "Daily Mail": Wir hatten einen Girls-Talk und dann sagte sie 'Kennst du berühmte Leute? Ich bin Single und ich liebe englische Männer wirklich.'" Hoppla! Doch damit nicht genug...

Lizzie hatte schon einen Mann für Meghan

Laut Lizzie, wollte sie Meghan damals Ashley Cole vorstellen. Diesen lehnte Meghan jedoch ab, da der Fußballspieler immer wieder mit Negativ-Meldungen in den Schlagzeilen war. Um so verwunderter war Lizzie dann, als wenig später die Beziehung von Prinz Harry und Meghan bekannt gegeben wurde. War dieser Schritt von Meghan etwa eiskalt geplant? Und in Wirklichkeit suchte sie nur einen berühmten Briten, als neuen Mann an ihrer Seite? Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu noch kein Statement ab...