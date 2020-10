Herzogin Meghan: Jaaa, Baby Nr. 2!

Offiziell bestätigt ist noch nichts. Trotzdem sind sich Medien und auch Fans sicher: Meghan ist wieder schwanger!

Der Zeitpunkt wäre perfekt! Denn durch die Corona-Zeit ist auch das Paar gezwungen kürzer zu treten. Und das tun sie auch. Harry und Meghan genießen die Zeit mit Söhnchen Archie und auch die Zweisamkeit in ihrem neuen Zuhause in LA. Ob sie die Zeit auch gleich für die Arbeit am neuen Nachwuchs genutzt haben? Die Medien sind sich da ganz sicher....

Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber "US Weekly": "Jetzt, da sie sich sie sich so wohl in ihrem neuen Zuhause fühlen und auch alles andere gut läuft, hat Meghan Harry gesagt, es sei Babyzeit! Sie ist bereit wieder Mama zu werden und kann es kaum abwarten!"