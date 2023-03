Herzogin Meghan: Jetzt angelt sie sich einen Millionär!

In den letzten Wochen wurde die Amerikanerin häufig in Pacific Heights, ein wohlhabendes Stadtviertel von San Francisco, gesichtet. Denn die Herzogin von Sussex hat einen dicken Fisch an der Angel – den Mäzen Gordon Getty. Meghans miese Masche: Jetzt wanzt sie sich an den Milliardär ran. Und was wird aus Ehemann Harry?