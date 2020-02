Herzogin Meghan: Jetzt bricht ihr Lügengerüst vollkommen zusammen!

Bei und will einfach keine Ruhe einkehren! Obwohl sich die beiden gerade in Kanada befinden, um dort nach dem "Megxit" ein wenig Energie zu tanken, nehmen die Negativ-Schlagzeilen um die beiden einfach kein Ende...

Meghan durchlebte eine Reihe von Familien-Dramen

Das Meghan und ihr Vater nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. So wendete sich Thomas Markle in der Vergangenheit immer wieder mit einer Reihe von Vorwürfen gegenüber seiner Tochter an die Öffentlichkeit und sorgte somit für eine Reihe handfester Skandale, die den britischen Hof erschütterten. Doch nicht nur Meghans Vater macht der das Leben schwer. Auch ihr Bruder Thomas Markle jr. schießt regelmäßig gegen seine Halbschwester. So auch jetzt...

Meghan muss erneut eine harte Klatsche verkraften

Wie nun der Bruder von Meghan gegenüber "Sun" berichtet, tat ihm der Kontakt zu seiner berühmten Halbschwester überhaupt nicht gut. Er erklärt: "Mit Meghan in Verbindung zu stehen, hat mich fast zerstört." Ebenfalls ergänzt er: "Ich bin obdachlos und hätte unter einer Brücke mit einem Pappschild enden können, um nach Geld zu betteln. Zum Glück hat meine Mutter mich aufgenommen. Sie sitzt dort auf ihrem königlichen Thron und sieht zu, wie das ihrer Familie passiert. Sie hätte ihre humanitäre Arbeit für uns tun sollen." Autsch! Was Meghan über die harten Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu kein Statement ab.

