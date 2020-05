Herzogin Meghan: Jetzt bricht ihre Vergangenheit über ihr ein!

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl die beiden nach dem "Megxit" eigentlich ein Leben fern ab der Öffentlichkeit führen wollten, muss sich Meghan nun ihrer wilden Vergangenheit stellen...

Queen Elizabeth II.: Süße Baby-News für die britische Krone!

Alter Freund von Meghan packt über sie aus

Im "Reality Life With Kate Casey"-Podcast meldet sich nun ein ehemaliger Schulfreund von Meghan zu Wort und gibt dabei intime Einblicke in das Leben von Meghan als Teenager. So erklärt er: "Meghan Markle war die Homecoming Queen unserer Schule. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe heute nichts mehr mit ihr zu tun, aber wir waren sehr lange befreundet," Er ergänzt: "Sie war die Frau neben all den Mädchen." Doch damit nicht genug...

Meghan war verführerisch

Wie Meghans ehemaliger Freund weiter erklärt, ließ die schon in der Vergangenheit nichts anbrennen: "Sie wusste, was sie tat. Sie spielte mit unseren Herzen. Eines Tages waren wir auf einer Party und sie saß auf meinem Schoß. Sie kam mir sehr nah, Nase an Nase. Das war für mich als 16-jähriger Mann ein sehr besonderer und emotionaler Moment. Dann sagte sie in Farsi zu mir: 'Du bist so wunderschön‘ und ich fragte sie 'Woher kannst du Farsi sprechen?‘ und sie sagte 'Ich habe es für sich gelernt.'" Was wohl Meghan dazu sagen wird?

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?