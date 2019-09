Herzogin Meghan: Jetzt fällt ihr Prinz Harry in den Rücken!

Bitter News von Herzogin Meghan und Prinz Harry! Obwohl der sympathische Rotschopf die Beauty stets in Schutz nahm, fällt er ihr nun eiskalt in den Rücken...

Oh je! Was ist nur bei und los? Seit Wochen halten sich die Negativ-Schlagzeilen von den beiden in der Öffentlichkeit. Wie es heißt, soll zwischen dem royalen Ehepaar und der restlichen königlichen Familie Eiszeit herrschen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate wollte Meghan nur helfen

Wie nun durch einen Palast-Insider berichtet wurde, soll es zwischen und Herzogin Meghan erneut gekracht haben. So verrät die Quelle gegenüber "US-Intouch": "Kate sprach an, dass Meghan eine PR-Firma angeheuert hat. Kate wollte keinen Streit vom Zaun brechen, sie wollte Meghan nur warnen, dass, wenn sie sich nicht ändert, alles verlieren könnte." Was folgte war ein regelechter Shit Storm von Meghan: "Meghan wollte es nicht hören und verteidigte sich sofort. Nachdem sie vernünftig mit ihr sprechen wollte und dies nicht klappte, konnte Kate sich nicht länger zurückhalten." Autsch! Doch jetzt das Unerwartete...

Harry entschuldigte sich für Meghan

Während Harry seine Meghan in der Vergangenheit immer wieder verteidigte, wodurch es sogar zu einem Streit zwischen William und Harry gekommen sein soll, scheint nun auch der jüngste Sohn von genug von dem Verhalten seiner Frau zu haben: "Harry rief heimlich an, aber statt sich über Kate zu beschweren, beichtete Harry ihm heimlich, wie unglücklich er ist und machte ihm ein Friedensangebot." Ebenfalls will der Insider wissen: "Er liebt Meghan mit ganzem Herzen, aber ein Teil von ihm fängt an, sich zu fragen, ob sie nicht zum Royal gemacht ist. Er hofft, dass es nie dazu kommt, dass er sich zwischen seiner Frau und der königlichen Familie entscheiden muss." Bleibt nur zu hoffen, dass bald wieder mehr Ruhe bei den Windsors einkehrt...

