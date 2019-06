Herzogin Meghan: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass das Ehepaar aus der Wohltätigkeitsorganisation austritt, welche die beiden gemeinsam mit Kate und William leiteten. Doch damit nicht genug...

Prinz Harry: Enthüllt! Heimlich Treffen mit der Ex!

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Streit mit William und Kate

Obwohl William und Harry stets als unzertrennlich galten, scheinen sich die Brüder in den letzten Monaten immer weiter voneinander entfernt zu haben. Grund dafür soll unter anderem Herzogin Meghan sein. Wie es heißt, sollen William und auch Kate mit der Attitude von Meghan einfach nicht zurecht kommen. Vor einigen Tagen dann der nächste Schock! Wie durch den Kensington Palast verkündet wurde, werden Harry und Meghan ab sofort nicht mehr in der Wohltätigkeitsorganisation "The Royal Foundation" tätig sein. Doch was steckt hinter diesem Schritt?

Ist Meghan an allem schuld?

Wie nun durch "Daily Mail" berichtet wird, soll Meghan für die Trennung, zwischen ihr und Harry mit William und Kate, verantwortlich sein. So soll Meghan die treibende Kraft gewesen sein, dass sie ab sofort mit Harry ihre eigene Wohltätigkeitsarbeit leisten möchte, losgelöst von Kate und William. Oh je! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Palast gab dazu bis jetzt noch kein weiteres Statement ab.