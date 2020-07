Herzogin Meghan: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Wie nun in dem Enthüllungsbuch "Royals at war" beschrieben wird, soll Meghan im Palast mit ihrer Attitude immer wieder negativ aufgefallen sein. So zitieren die Autoren Dylan Howard und Andy Tillett die Aussage eines Palastangestellten: "Meghan kann anstrengend sein. Sie hat sehr hohe Ansprüche und war es gewohnt, in Hollywood zu arbeiten. Im königlichen Haushalt herrschen jedoch andere Umgangsformen und ein anderes Maß an Respekt. Autsch! Doch damit nicht genug...