Herzogin Meghan: Eiskalt sitzengelassen während der Schwangerschaft!

Ohje! Zwei langjährige Mitarbeiter des Buckingham Palace haben bereits das Royale Handtuch geworfen und nach Jahrzehnte langer Arbeit ihr Arbeitsverhältnis bei den beendet. Die Queen ist entsetzt, denn der Grund für die zahlreichen Kündigungen hat gerade erst in die Königsfamilie eingeheiratet: . Und genau die soll schuld sein, weshalb nun ebenfalls nach jahrelangem Dienst für die britischen Royals, auch Meghans engste Vertraute gehen will. Ihre Privatsekretärin Samantha Cohen. Nach der Geburt von Herzogin Meghan und Prinz Harrys Kind, will die 50-Jährige Palastangestellt nicht länger für das Paar arbeiten. Komisch. Spielt die sonst so freundliche Meghan etwas ein falsches Spiel?

Herzogin Meghan: Sie terrorisiert das Personal mit SMS!

Schon vor der Hochzeit mit Prinz Harry sickerte durch, dass Meghan eine sehr anspruchsvolle Person sei und ihr Personal mit ihrem Verhalten gerne verärgere. Seit ihrer Schwangerschaft wären ihre Allüren noch schlimmer geworden. Laut einem Palastinsider, stehe Meghan jeden Morgen um fünf Uhr auf und schreibe sechs bis sieben SMS pro Tag an das Personal! Darin enthalten sind konkrete Handlungsanweisungen, Ideen und Bestellungen. "Sie hat eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie sie ihre Rolle in der Öffentlichkeit weiter ausbauen kann", erklärt der Insider. Meghan sei wie ein Wirbelsturm, der im Palast den Spitznamen "Hurrikan Meghan" habe. Schon mehrmals habe Queen Elisabeth II. sie ermahnt und das Personal aufgefordert sie im Auge zu behalten.

Queen platzt der Kragen

Herzogin Meghan lege laut des Insiders wenig Wert auf die Royale Etikette. Queen Elisabeth II. habe deswegen der 37-Jährigen unter anderem eine neue Kleiderordnung verpasst. "Wir haben die Anweisung bekommen, Meghan müsse sich mehr wie ein Royal und weniger wie ein -Star anziehen", erklärte die Mitarbeiterin eines Designers bereits vor der royalen Hochzeit. Auch die Auswahl ihrer diamantenbesetzten Tiara für die Hochzeit mit sorgte für Ärger mit der Queen. Denn obwohl diese nicht zur Auswahl stand, suchte sich die 37-Jährige eine mit Smaragden aus. "Meghan bekommt, was sie will1", forderte daraufhin Prinz Harry von seiner Großmutter. Die Queen war alles andere als amused und entgegnete: "Meghan bekommt nicht, was sie will." Das wird wohl auch in Zukunft das letzte Wort der Queen sein, wenn um die Extrawünsche der Herzogin geht...