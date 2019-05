Herzogin Meghan: Jetzt meldet sich Vater Thomas zu Wort!

Reddit this

Nur anderthalb Stunden nach der Bekanntgabe, dass Herzogin Meghan einen Sohn zur Welt gebracht hat, wendet sich nun ihr Vater Thomas Markle an die Öffentlichkeit...

und schweben im Baby-Glück. Wie heute bekanntgegeben wurde, brachte die Herzogin heute Morgen einen kerngesunden Prinzen zur Welt. Dass das royale Paar zu diesem Anlass mit Glückwünschen überschüttet wird, ist somit kaum verwunderlich. Auch Meghans Vater ließ es sich nicht nehmen, sich zu der Geburt seines Enkels zu äußern...

Prinz Harry: Erstes Interview nach der Geburt seines Babys!

Herzogin Meghan: Thomas Markle spricht übers Baby

Wie die "Sun" nun berichtet, soll auch Thomas Markle, der Vater von Meghan, seine Glückwünsche zu der Geburt seines Enkels gegenüber dem Blatt geäußert haben. So heißt es, dass er stolz sein soll, dass sein Enkelsohn in die britische Königsfamilie geboren worden sei. Ebenfalls soll Thomas Markle hinzugefügt haben: "Ich bin überglücklich zu hören, dass es Mutter und Sohn gut geht." Und was denkt Meghan über die Glückwünsche ihres Vaters?

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht Funkstille

Seit knapp einem Jahr soll Meghan zu ihrem Vater keinen Kontakt mehr pflegen. Ebenfalls machte erst vor einigen Tagen die Meldung die Runde, dass Thomas sein Enkelkind zukünftig nicht zu Gesicht bekommen soll und von dem royalen Großereignis ausgeschlossen werden soll. Ob Meghan über die Glückwünsche ihres Vaters in Kenntnis gesetzt wurde, ist nicht bekannt. Der Palast äußerte sich bis jetzt noch nicht dazu.