Herzogin Meghan: Jetzt nimmt sie Harry wirklich alles weg

Auf dem Cover des Magazins posiert die Zweifach-Mama in weißer Bluse und Hose, schaut selbstbewusst in die Kamera. Ihr Mann Harry hingegen sitzt schräg hinter ihr auf einer Mauer. In seinem dunklen Pulli und ebenso dunkler Hose verschwindet er fast im Hintergrund. Ganz klar: Sie ist der Star – und er nur ein Nebendarsteller.

Im Internet wird gestänkert: "Hält er sich an ihrer Schulter fest, damit er nicht herunterfällt?" Ein anderer meint: "Das Einzige, was dieses Paar kann, ist Aufmerksamkeit erregen, lügen und über ihre Familien lästern." Auch diese Aktion ist richtig in die Hose gegangen ...