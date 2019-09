Herzogin Meghan: Jetzt packt eine enge Freundin aus

Reddit this

Ehefrau, Mutter, Herzogin und gute Freundin?

Eines dürfte nicht nur den Anhängern des britischen Königshauses klar sein: Der Terminkalender von ist mehr als gut gefüllt.

Seit sich die ehemalige -Aktrice in Groß Britannien niedergelassen hat, teilt sie ihre Zeit auf Familie, royale Pflichten und soziale Engagements auf - jetzt verrät eine Vertraute der Herzogin, wie es um die früheren Freundschaften von Meghan bestellt ist!

Rührend: Das verrät ihre Freundin über Herzogin Meghans Privatleben

Erst vor zwei Tagen meldete sich Herzogin Meghan aus ihrer Babypause in der Öffentlichkeite zurück, um als Schirmherrin für ihre Charity-Kollektion "Smart Works" zu werben, an der sie auch mit Freundin und Designerin Misha Nonoo zusammengearbeitet hatte.

Während sich der engste Kreis rund um die Herzogin mit öffentlichen Äußerungen über Meghan bisher zurückhielt, schwärmte die Modemacherin gegebüber der "New York Times" jetzt über ihre royale Freundin und verriet:

"Es fängt mit den selbst geschriebenen Karten an, die man von ihr bekommt, und hört damit auf, dass sie niemals einen Geburtstag oder einen wichtigen Anlass vergisst... Man denkt, weil jemand so beschäftigt ist, dass sie nicht wirklich da sind, aber es hat sich nichts an ihr geändert, wie aufrichtig aufmerksam sie ist."

Auch seit Meghan ein offizielles Mitglied des britischen Königshauses sei, könne man sich nach wie vor stets auf sie verlassen:

"Sie hat sich als Freundin nicht geändert. Von dem Punkt, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, bis zu einer Nachricht, die ich ihr gestern oder heute geschrieben habe - nichts hat sich je geändert. Absolut nichts", so die Modemacherin.

Ach, wie rührend - es scheint, als könne auch ihr royaler Titel nicht an den langjährigen Freundschaften von Herzogin Meghan rütteln.