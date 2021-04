Herzogin Meghan: Jetzt packt ihr Ex-Freund aus

Meghans Ex-Freund packt aus

"Ich kannte ihren Vater, als wir aufgewachsen sind. Ich habe ihn nicht oft gesehen, aber ich wusste, dass Meghans Beziehung zu ihrem Vater kompliziert war und ich habe es verstanden, da die meisten Beziehungen zwischen Teenagern und Eltern so sind", erklärt Joshua gegenüber "Us Weekly".

Die Beziehung zu ihrer Mutter Doria sei wesentlich besser gewesen, als zu ihrem Vater. "Dort zu sein, als Meghans Eltern zu dieser Zeit geschieden waren... es ist schwierig, deine Kinder ohne den zweiten Elternteil großzuziehen. Es ist alles eine Herausforderung", erinnert er sich zurück. Er versteht, warum Meghan ihrem Vater nach all seinen Fehltritten Grenzen aufgezeigt hat. "Am Ende des Tages musst du das tun, was das Beste für die Familie und dich selbst ist. Wenn das bedeutet, eine Grenze zu deinen Eltern zu schaffen, musst du das manchmal tun", erklärt er.