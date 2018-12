Herzogin Meghan: Jetzt packt ihr Neffe aus!

Reddit this

Als bekannt wurde, dass Meghan Markle heiraten wird, nutzte ein Teil ihrer Familie dies als Gelegenheit, die 37-Jährige richtig durch den Dreck zu ziehen. Immer wieder blamierte Papa Thomas Markle seine Tochter, während Halbschwester Samantha böse Vorwürfe erhob.

Meghans Neffe ist erschüttert

Nun äußerte sich auch der Neffe der Herzogin zu dem Familienkrach und nimmt sie ihn Schutz. "Mein Vater und meine Tante Samantha haben meinen Großvater verkauft, meine Familie verkauft, Meghan verkauft. Es ist schwierig, damit umzugehen", erklärt Tyler Dooley gegenüber „The Sun“. Die ganze Situation sei für ihn einfach nur „peinlich und traurig“.

Bald wird Tyler an einer neuen MTV-Show namens „The Royal World“ teilnehmen, in der Angehörige der Königsfamilie zu sehen sein werden. Der Moderator kündigte bereits an, dass sich dadurch "die Sicht der Zuschauer auf die Familie Markle verändern" würde.