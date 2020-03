Herzogin Meghan: Jetzt treibt Papa Thomas Markle es auf die Spitze!

Reddit this

Herzogin Meghan hat die Nase voll! Obwohl sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater haben will, lässt er sie einfach nicht in Ruhe.

In der Vergangenheit machte Thomas Markle immer wieder mit peinlichen Fehltritten auf sich aufmerksam und zog öffentlich über seine Tochter her. Obwohl ihn darum bat, endlich zur Vernunft zu kommen, trat der rüstige Rentner ohne Rücksicht auf Verluste nach.

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Schock-Enthüllung! Warum tut sie ihm das an?

Thomas Markle hat einen neuen Plan

Mittlerweile sprechen Meghan und ihr Vater schon seit langer Zeit nicht mehr miteinander. Während Thomas sich wünscht, endlich wieder Kontakt zu seiner Tochter zu haben und seinen Enkelsohn kennenzulernen, ist seine Tochter weit davon entfernt, ihm diesen Wunsch zu gewähren.

Deshalb hat der 75-Jährige nun scheinbar einen neuen Plan ausgeheckt. Wie die „Woman’s Day New Zealand“ berichtet, hofft Thomas, dass seine neue Freundin seine Beziehung zu seiner Tochter reparieren kann. „Thomas ist seit einigen Monaten mit einer Amerikanerin zusammen, die er in seinem Komplex in Rosarito, Mexiko, kennengelernt hat", verrät eine Quelle dem Blatt.

„Sie kennen sich schon eine Weile. Ihre Freundschaft entwickelte sich zu einer Romanze. Thomas erzählte Freunden, wie er hoffe, dass sie ihn und Meghan wieder zusammenführen kann, damit er ihr sagen kann, dass sie eine neue Stiefmutter hat “, heißt es weiter. Von diesem Plan dürfte Meghan derzeit absolut nichts wissen wollen. Das Verhalten ihres Vaters hat sie so sehr verletzt, dass eine Versöhnung mittlerweile ausgeschlossen scheint…

