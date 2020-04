Herzogin Meghan: Jetzt treibt sie es auf die Spitze!

Oh je! Was hat sich Herzogin Meghan nur dabei gedacht?

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit einigen Tagen wohnt das Paar mit Baby Archie in Los Angeles. Doch wie nun berichtet wird, soll Meghan in ihrer neuen Heimat überhaupt nicht gut ankommen...

Herzogin Meghan wurde in Großbritannien ständig kritisiert

Schon vor ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus geriet Meghan immer wieder in die Negativ-Presse! Der Grund: Meghan wurde vorgeworfen, dass sie sich gegenüber ihrer Angestellten im Haus zu arrogant aufführen soll. Dabei ging es sogar so weit, dass viele von Harrys und Meghans Bediensteten fluchtartig den Palast verließen. Doch obwohl das Paar nach ihrem Rücktritt aus dem Königshaus alles anders machen wollte, soll Meghan ihre alten Verhaltensmuster immer noch nicht abgelegt haben...

Meghan ist arrogant

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail" berichtet, soll sich Meghan in ihrer neuen Heimat wie eine Diva aufführen: "Sie hat ihrem Team sehr deutlich gemacht, dass sie nur mit Top-Produzenten und Regisseuren zusammenarbeiten will, aber sie versteht nicht, dass das nicht bedeutet, dass die auch automatisch mit ihr zusammenarbeiten wollen." Weiter heißt es: "Meghan hat Angst, dass sie nicht ernst genommen wird als Schauspielerin." Oh je! Ob Meghan mit dieser Art einen Fuß an die Erde bekommt? Wir können gespannt sein...

