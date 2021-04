Herzogin Meghan: Jetzt wendet sich das Blatt

Kaum zu glauben, was Herzogin Meghan seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry schon alles ertragen musste. Die Ex-"Suits"-Darstellerin wird für jeden ihrer Schritte kritisiert und angefeindet. Regelmäßig wenden sich ihre Familie, Ex-Freunde und alte Bekannte an die britische Presse, um ein schlechtes Licht auf sie zu werfen und ein bisschen Geld zu kassieren. Besonders Moderator Piers Morgan kann es einfach nicht lassen, die 39-Jährige bei jeder sich bietenden Gelegenheit verbal in der Luft zu zerreißen.