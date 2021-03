Herzogin Meghan: Jetzt will ausgerechnet er auspacken

Wenn es um Herzogin Meghan geht, bricht einer immer wieder sein Schweigen: Ihr Vater Thomas Markle. Immer wieder äußerte er sich bereits zu seiner Tochter. Und dass, obwohl die beiden genau deswegen seit längerem keinen Kontakt haben. Und jetzt will er noch einen draufsetzen.

Wie "The Sun" berichtet, soll er sich nun bei Oprah Winfrey gemeldet haben. Er hat einen Zettel an den Wachmann übergeben, der ihn an die Talk-Queen weitergeben soll. Er will die Dinge aus seiner Sicht äußern. Ob sich Oprah darauf einlässt? Man darf gespannt sein - auch auf die Enthüllungen, die der 76-Jährige dann macht...

