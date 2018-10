Herzogin Meghan: Jetzt wurde das Baby-Geheimnis endlich gelüftet!

Jetzt ist es endlich raus! Seit der Hochzeit von und Herzogin Meghan kennen alle royalen Fans nur noch ein Thema: Wann bekommt Herzogin Meghan endlich ein Baby? Eine Antwort blieb das royale Paar der Öffentlichkeit bis jetzt noch schuldig. Doch nun die Überraschung!

Herzogin Meghan: Endlich! Auf diese Nachricht haben alle gewartet!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Wann kommt ihr Baby?

Wie es nun durch Etikette-Expertin Liz Brewer heißt, wollen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry mit der Baby-Planung noch etwas Zeit lassen. So erläutert sie gegenüber "Yahoo": "Er möchte auf jeden Fall Kinder haben, aber sie sind auch ein junges Paar, das mitten im Leben steht. Deshalb werden sie jetzt sich keinen Nachwuchs planen." Ehrliche Worte! Ebenfalls fügt sie hinzu, dass der Plan sei, noch mindestens ein Jahr zu warten. Doch damit nicht genug. Auch den Grund dafür will Liz Brewer wissen!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus diesem Grund wollen sie noch warten

Obwohl Herzogin Meghan und Prinz Harry sicherlich absolute Vorzeige-Eltern wären, wollen sie mit der Baby-Planung noch warten, da sie sich vorerst auf gemeinnützige Arbeit konzentrieren wollen. So heißt es durch Liz Brewer weiter: "Was sie auf jeden Fall möchten, ist ihr Engagement in der Welt und auch im Commonwealth voranzutreiben." Auf ein Baby müssen alle Royalisten wohl noch ein wenig warten. Ob Harry und Meghan uns in der nächsten Zeit dennoch mit einer süßen Nachwuchs-Beichte überraschen werden? Wir können gespannt sein!