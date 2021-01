Herzogin Meghan: Jetzt zerbricht ihr Leben in 1000 Stücke!

Ende Januar erscheint "The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1". In dem Buch will Samantha, die Halbschwester von Meghan, einige Wahrheiten über die Herzogin mit der Öffentlichkeit teilen, die einen ganz neues Licht auf sie werfen werden. Für Meghan definitiv alles andere als leicht. Schließlich wollten Harry und seine Ehefrau nach dem "Megxit" Abstand von derartigen Schlagzeilen gewinnen. Samantha macht ihnen dabei nun allerdings erneut einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Doch damit nicht genug...