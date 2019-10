Herzogin Meghan: Jubel! Es wird ein Mädchen!

Jubel- im britischen Königshaus! Erst im Mai brachte ihren süßen Sohn Archie zur Welt. Seitdem zeigt die kleine Familie bei öffentlichen Auftritten immer wieder, wie glücklich sie miteinander ist. Doch nun der nächste Grund zur Freude...

Herzogin Meghan ließ die Bombe in Afrika platzen

In den vergangenen Wochen reisten Meghan und Harry mit Baby Archie im Zeichen der Krone durch Afrika und ließen dabei alle Fan-Herzen höher schlagen. Das royale Ehepaar verzauberte dabei nicht nur die Einheimischen, sondern wirkten so glücklich, wie schon lange nicht mehr. Doch was steckt hinter der Euphorie? Ein Insider will jetzt die Antwort wissen: Meghan soll Harry in Afrika nämlich verkündet haben, dass sie Baby Nummer zwei erwarten! Doch damit nicht genug...

Meghan und Harry schweben im Glück

Wie die "Life & Style" berichtet, soll Meghan zu der zuckersüßen Baby-Botschaft ihrem Harry ebenfalls gebeichtet haben, dass die beiden ein kleines Mädchen bekommen. Und auch der Name soll schon feststehen. So sollen Harry und Meghan von der Idee begeistert sein, ihre kleine Prinzessin auf den Namen Elizabeth zu taufen. Wie goldig! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Palast gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab.

