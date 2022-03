Herzogin Meghan: Karriere-Fiasko! Jetzt zieht sie die Reißleine

Der Exit aus dem britischen Königshaus brachte Meghan und Harry in große finanzielle Schwierigkeiten. Kein Wunder, dass sie die nächstbeste Möglichkeit genutzt haben, um Geld zu verdienen. Das Paar schloss bereits 2020 einen Vertrag mit dem schwedischen Streamingdienst "Spotify" über die Produktion einer Podcast-Reihe. Eigentlich sollten diese schon 2021 veröffentlicht werden, doch die Fans wurden bitter enttäuscht. Lediglich ein Weihnachtsspecial ging nach der großen Ankündigung an den Start und seitdem Funkstille.

Doch nun ist es endlich so weit! Im Sommer 2022 soll das Podcast-Debüt starten. Immerhin löst dieser mega Deal die finanziellen Sorgen der Ex-Royals. Denn für das Projekt soll das Paar knapp 18 Millionen Pfund, was umgerechnet ca. 21 Millionen Euro sind, erhalten. Eine stolze Summe!

Man kann also gespannt sein, womit das Paar seine Hörer überrascht und wann der Podcast tatsächlich startet...