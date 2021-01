Herzogin Meghan: Knallharte Abrechnung aus dem Königshaus!

Sie sei "mit offenen Armen aufgenommen" worden, erinnert sie sich in der "Times". Und betont nachdrücklich: "Die Queen war wundervoll, Prinz Charles war wundervoll, Prinz William war geradezu himmlisch." Alle hätten sich rührend um sie gekümmert, auch als die zweifache Mutter nach einem schweren Verkehrsunfall lange brauchte, um wieder auf die Beine zu kommen. Und: Der Palast hätte ihr nie bei beruflichen Plänen hineingeredet, so spielte sie noch während ihrer Ehe unter anderem bei "Two and a Half Man" und "CSI: Miami" mit. Dass Lady Frederick Windsor, so ihr offizieller Titel, diese Anekdoten ausgerechnet jetzt mit der Öffentlichkeit teilt, ist wohl kaum Zufall.

Es klingt vielmehr ganz danach, als sei sie von Meghans aufmerksamkeitswirksamer Jammermasche mittlerweile so genervt, dass sie der Herzogin doch mal diskret, aber gut gezielt in die Parade fahren wollte. Da überrascht auch nicht, dass sie keine allzu warmen Worte über die einstige Kollegin findet: "Ich habe sie ein paar Mal getroffen, aber nicht oft genug, um sie kennenzulernen." Klingt nach herzlicher Abneigung...