Herzogin Meghan: Knallharte Abrechnung! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Herzogin Meghan wurde in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, dass sie übertreibt oder die Wahrheit auch mal verdreht. Gerade erst hat sie sich in ihrem neuen Podcast über ihre Zeit als "Koffer-Mädchen" in der Gaming-Show "Deal Or No Deal" beschwert. Man habe sie dort nur für ihr Aussehen geschätzt, so Meg. Nun meldet sich ihre ehemalige Kollegin Claudia Jordan zu Wort und verrät: Eigentlich war alles ganz anders!